“خصومات خصومات” عروض كارفور على اللحوم لشهر ديسمبر 2023.. كيفية شراء المنتجات عبر الانترنت

عروض كارفور على اللحوم على الرغم من ارتفاع الأسعار لجميع المنتجات الغذائية يقوم كارفور بتقديم عروض متعددة على جميع منتجاته التى يقدمها من سلع غذائية وأدوات كهربائية، ومنظفات ، وكذلك منتجعات العنايه بالبيبي، هل ما زالتم لا تعرفون من هو كارفور؟ وما هي عروض كارفور على اللحوم اليوم ؟ فى جمهورية مصر العربية

عروض كارفور على اللحوم

يعد كارفور واحد من أكبر وأشهر المحلات التجارية فى العالم حيث تنتشر فروعه فى جميع مدن وأحياء الوطن العربى والأوروبي، ويقدم كارفور العديد من العروض كل شهر وعرض اليوم على اللحوم هو خصم يصل إلى 20%.

كيلو لحم بقري مفروم بسعر 95 بدلا من 275.95 جنيه

مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم بسعر 164 جنية بدلا من 184 جنيه

دجاجة كاملة من شهد – 1200/ 1300 جرام ب159 جنيه بدلا من 188 جنيه

نوري أوراك دجاج – 1 كيلو بسعر 99 بدلا من 116 جنيه

مميزات الشراء من كارفور عبر الانترنت

توجد العديد من المزايا التى يقدمها كارفور لعملاءه منها:-

سهوله التعامل مع الموقع وذلك لأنه يدعم اللغة العربية الفصحى.

توافر خدمة عملاء على أعلي مستوى.

بإمكانك طلب ارتجاع المنتج او استبداله فى حالة وجود أي مشكله بالمنتج.

يوفر كارفور رقم هاتف 920000282 تم تخصيصه للرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم فى إتمام عمليات الشراء من الموقع.

يقدم الموقع مجموعة من العروض والخصومات ، حيث يمكنك الحصول على كوبون خصم بكل سهوله ويسر وتوفير الكثير من المال.

يمكنك الطلب الآن الحصول على عروض كارفور على اللحوم اليوم من خلال زيارة أقرب فرع ليك او من خلال الطلب أونلاين عبر الموقع الرسمي لكارفور.

ختاماً لموضوعنا عروض كارفور على اللحوم فقد تحدثنا عن أقوى الخصومات التي تم عرضها أمام المواطنين في جميع منافذ البيع.