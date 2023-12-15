بجودة عالية جدًا “سلي أولادك الآن مع تردد قناة وناسة” أقوى قنوات الأطفال في الوطن العربي

بعد التحديث الأخير على القمر الصناعي نايل سات، يسرنا أن نقدم لكم معلومات شيّقة حول تردد قناة وناسة للأطفال، تعتبر هذه القناة واحدة من أبرز القنوات العربية المخصصة للفئة العمرية الصغيرة، حيث تقدم مزيجًا فريدًا من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تلبي احتياجات جميع الأطفال.

تردد قناة وناسة

بعد ترقية تقنية البث على نايل سات، أصبح بإمكان المشاهدين الاستمتاع بتردد جديد لقناة وناسة، مما يتيح لهم فرصة فريدة لاستكشاف محتوى متنوع ومثير مجانًا، القناة لا تقتصر على تقديم ألعاب وتسلية بل تسعى أيضًا لتعزيز التعلم وتطوير مهارات الأطفال.

تردد قناة وناسة 2024

يشهد البحث عن التردد الجديد لقناة وناسة اهتمامًا متزايدًا في مناطق الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعلن عن التردد الجديد الذي يمكن ضبطه على أجهزة الاستقبال بسهولة، مما يوفر تجربة مشاهدة فريدة ومميزة للصغار والكبار.

تردد القناة

تردد القناة: ١١٤٣٠.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٧/٨.

تردد قناة وناسة على عرب سات

تقدم القناة تجربة مميزة أيضًا على عرب سات، مع برامج تساهم في بناء شخصية الأطفال وتعزيز تعلمهم للحروف بسهولة.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 10727.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة وناسة