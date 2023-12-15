هتقبضوا خلاص.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطريقة الاستعلام عن المعاش

موعد صرف معاش تكافل وكرامة من الموضوعات التي يهتم فئة كبيرة من الشعب لمعرفتها وهم أصحاب المعاشات، خاصة مع اقتراب استحقاق معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023، وسنعرض لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة وفقا لما صرحت به وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بالإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023، فالجدير بالذكر أن معش تكافل يتم صرفة يوم 15 من كل شهر وعلى هذا الاساس سوف يتم صرف المعاش يوم 15 من شهر ديسمبر 2023، فقد تم وصول معاش تكافل وكرامة خلال شهر نوفمبر 5.2 مليون أسرة وقد جاء ذلك وفقاً لما تم إعلانه من وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

نوضح لكم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع ثلاث خطوات وهي كالتالي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختر برنامج تكافل وكرامة.

قم باختيار أيقونة “المستحق لمعاش تكافل وكرامة وادخل الاسم رباعي.

قم باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك من معاش تكافل وكرامة.

اضغط على كلمة استعلام.

تظهر بعد تلك الخطوات جميع البيانات التي يريد الفرد الاستعلام عنها عن مستحقي الانضمام إلى البرنامج وعن موعد صرف معاش تكافل وكرامة.