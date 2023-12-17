بأقوى الخصومات .. عروض بيم لشهر ديسمبر الجاري 2023

شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع معدلات البحث على محرك البحث العالمي جوجل بغرض الاستعلام عن تخفيضات اليوم في بيم ماركت، ويستفيد الآن العديد من الأفراد في مختلف مناطق مصر من الخصومات الهائلة التي تقدمها شركة Beam على العديد من السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، وهناك فروع لشركة بيم في عدة محافظات في مصر تقوم بتقديم عروضاً مختلفة تمكن المستهلكين من شراء احتياجاتهم المنزلية بأسعار مناسبة، وسنقدم لكم من خلال موقعنا كافة المعلومات الهامة حول هذا الأمر، ابقوا معنا لمتابعة المزيد من التفاصيل في هذا المقال.

عروض بيم لشهر ديسمبر

تضاعفت أعداد عمليات البحث حول العروض المميزة التي تقدمها شركة بيم، كما زاد اهتمام الكثير من سكان محافظات مصر المختلفة بالاستفادة من أفضل العروض التي تقدمها شركة Beam، والتي يستطيع الناس من خلالها شراء السلع والسلع التي يحتاجونها بأسعار مخفضة، وتشمل العروض في جميع فروع بيم تشكيلة واسعة من المنتجات، التي لا تحصى، ومن ضمن تلك العروض الخاصة بالهايبر، ما يلي:

يبلغ سعر زيت عباد الشمس هلا 90 جنيهًا إسترلينيًا بدلاً من 96 جنيهًا لزجاجة سعة 1.5 لتر.

علبة بيض ابيض 30 بيضة بسعر 125 جنيه

تتوفر صلصة Wayfood بسعر مخفض قدره 23 جنيهًا بدلاً من السعر الأصلي البالغ 28 جنيهًا.

خصومات وعروض في بيم

نستعرض مجموعة العروض والخصومات المتوفرة في شركة Beam، والتي يمكن العثور عليها في أي من فروعها المنتشرة في محافظات متعددة، ومن أبرزها: