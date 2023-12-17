استقبلها دلوقتي بسرعة .. تردد قناة زي الوان الجديد على النايل سات 2024

تحظى قناة زي الوان على متابعة واهتمام واسع للغاية في مختلف البلاد العربية، وتقدم قناة زي الوان ZEE ALWAN على شاشتها مسلسلات درامية تركية وهندية، وفي الفترة الأخيرة زاد البحث كثيرا عليها واصبحت محط انظار داخل أغلب البيوت العربية لما فيها من أعمال درامية رائعة ويظهر عليها ألمع النجوم والفنانين مما يثري وجدان المشاهد، وفي هذا السياق سوف نستعرض لكم الدراما الهندية من خلال قناة قناة زي الوان ZEE ALWAN وكيفية استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة زي الوان ZEE ALWAN

تبث القناة على كثير من الأقمار الصناعية، وسوف نوفر لكم الترددات على النيل سات و العرب سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11418 أو 11938.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

التردد على العرب سات

التردد : 11862.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

أهداف قناة زي الوان ZEE ALWAN

تعمل دائما قناة زي الوان على إرضاء الجمهور وإثراء المشاهد من بين هذه الأهداف:

التنويع هو من أهم ما تقوم بالسعي له قناة زي الوان ZEE ALWAN لكي لا يمل المشاهد من المحتوى المعروض له.

عرض مسلسلات هندية لها رواج كبير.

الحرص في كل ما تقدمه لكي يعود بالإيجاب على المجتمع العربي ولا يضر صغير أو كبير.

بعض الأعمال التي تعرض على قناة زي الوان ZEE ALWAN

مسلسلات قناة زي ألوان

تعرض قناة زي ألوان مجموعة كبيرة من المسلسلات التركية والهندية ومنها ما يلي: