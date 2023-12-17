فرح عيالك .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على النايل سات بأعلى جودة

تعد قناة الاطفال كراميش من اهم قنوات الأطفال الفضلى في الوطن العربي بالكامل، إذ إنها تقدم على شاشتها العديد من الفقرات المسلية والبرامج التعليمية والعديد من مسلسلات الكرتون، وهي من القنوات التي تقدم محتوى راقي وهادف ويزيد من النواحي الإيجابية عند الأطفال ويطور مهارات الطفل، ولذلك مثل هذا القنوات تحظى باهتمام وثقة كبير عند الأشخاص في وطننا العربي، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم تردد قناة كراميش الجديد على الاقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة كراميش الجديد

تعد قناة كراميش من أكثر قنوات الأطفال التي يتم البحث عنها، ويمكنك الحصول على قناة كراميش على النيل من خلال التردادت المحدد لها، والتي تقدم مجموعة متنوعة من برامج الأطفال، حيث تتضمن تفاصيل تردد قناة كراميش على النايل سات فيما يلي:

تردد النايل سات قناة كراميش: 11430 .

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني مفتوح.

تردد قناة كراميش على عرب سات

يمكنك تثبيتها على القمر الصناعي عرب سات من خلال عبر تردد

تردد عرب سات قناة كراميش 11603 .

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة.HD.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني مفتوح.

أهداف قناة الاطفال كراميش

قناة كراميش تسعى إلى تحقيق الكثير من الأهداف، ومن أهمها: