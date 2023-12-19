اعرف الميعاد امتى .. جدول ومواعيد امتحانات الشهادة السودانية 2024
مواعيد امتحانات الشهادة السودانية، في الواقع أنه فيما يخص التاريخ المتعلق ببدء اختبارات الشهادة السودانية 2024،قد صرحت الجهات المعنية عن مواعيد اختبارات الشهادة السودانية فقد تم تحديد الاختبارات بالشهادة الثانوية للشعبتين الادبية والعلمية وذلك وفقا للجداول الجديدة التي تم وضعها بعد عمل تعديلات على الجداول القديمة.
مواعيد امتحانات الشهادة السودانية
يعتبر موعد اختبارات الشهادة السودانية من المواضيع التي يهتم بمعرفتها الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم وذلك عقب تاجيل اختبارات الشهادة الثانوية فقد قررت وزارة التربية والتعليم بمد فترة الامتحانات بعد الكشف عن تأجيلها، وقد اعلنت وزاره التربية والتعليم عن موعد اختبارات الشهادة الثانوية السودانية 2023 في جميع الولايات حيث يتقدم لأجراء هذه الامتحانات ما يقرب من حوالي 536 و 714 طالب.
جدول امتحانات الشهادة السودانية 2023
قد بينت وزارة التربية والتعليم السودانية كل التفاصيل المرتبطة بجدول اختبارات الشهادة الثانوية، ويتساءل الطلاب عن هذا الجدول باستمرار، للاستعداد لتلك الاختبارات، وفيما بعد هذا الجدول بالتفصيل:
- تبدأ من يوم السبت الموافق 11/6 والتي يشمل امتحان التربية الإسلامية والتربية الدينية المسيحية في تمام الساعة 8صباحًا، وسوف يستمر الاختبار لمدة تصل الي ساعتين ونصف.
- هذا بجانب في يوم الأحد الذي سيكون موافق 12/6 تقرر عقد امتحان علوم الحاسب في تمام الساعة ال8صباحًا.
كذلك في يوم الاثنين الذي سيكون موافق 13/6 يتم فيه عقد امتحان الأحياء والعلوم الهندسية في الساعة 8صباحًا.
- هذا بجانب يوم الثلاثاء الذي سيكون موافق14/6 يتم فيه عقد امتحان الجغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية.
- يوم الخميس الذي سيكون موافق 15/6 من المقرر عقد اختبار الكيمياء والدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي.
اليوم الذي سيكون موافق 16/6مادة الدراسات الإسلامية بالإضافة إلى مادة الأدب الإنجليزي للفرع الأدبي.
- كذلك أنه من المقرر عقد اختبار مادة اللغة العربية يوم 18/6. الفيزياء والتاريخ يوم التاسع عشر.
- هذا بجانب في اليوم الذي سيكون موافق 20 من يونيو سيتم عقد اختبار اللغة الفرنسية.
- كذلك في اليوم الذي سيكون موافق 21 يونيو اختبار الرياضيات المتخصصة علمي. اللغة الإنجليزية يوم الثاني والعشرين من شهر