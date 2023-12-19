اعرف الميعاد امتى .. جدول ومواعيد امتحانات الشهادة السودانية 2024

مواعيد امتحانات الشهادة السودانية، في الواقع أنه فيما يخص التاريخ المتعلق ببدء اختبارات الشهادة السودانية 2024،قد صرحت الجهات المعنية عن مواعيد اختبارات الشهادة السودانية فقد تم تحديد الاختبارات بالشهادة الثانوية للشعبتين الادبية والعلمية وذلك وفقا للجداول الجديدة التي تم وضعها بعد عمل تعديلات على الجداول القديمة.

مواعيد امتحانات الشهادة السودانية

يعتبر موعد اختبارات الشهادة السودانية من المواضيع التي يهتم بمعرفتها الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم وذلك عقب تاجيل اختبارات الشهادة الثانوية فقد قررت وزارة التربية والتعليم بمد فترة الامتحانات بعد الكشف عن تأجيلها، وقد اعلنت وزاره التربية والتعليم عن موعد اختبارات الشهادة الثانوية السودانية 2023 في جميع الولايات حيث يتقدم لأجراء هذه الامتحانات ما يقرب من حوالي 536 و 714 طالب.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2023

قد بينت وزارة التربية والتعليم السودانية كل التفاصيل المرتبطة بجدول اختبارات الشهادة الثانوية، ويتساءل الطلاب عن هذا الجدول باستمرار، للاستعداد لتلك الاختبارات، وفيما بعد هذا الجدول بالتفصيل: