اتحدد رسمي .. موعد انتخابات رئيس مجلس النواب في العراق 2023

قام المواطنين بدولة العراق بالتساؤل عن هذا الموعد الذي يتعلق ببدء تلك الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، فمن الجدير بالذكر أنه قد تم الكشف والتنويه من جانب مجلس النواب عن هذا الموعد، ومنذ أن تم الإعلان عنه، وكافة الأشخاص يتساءلون عنه بمحركات بحث جوجل، وفيما بعد في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل كافة.

موعد انتخابات رئيس مجلس النواب

صرح مجلس النواب عن تحديد موعد بدأ انتخابات رئيس مجلس النواب في مدينه العراق، حيث كانت قد قررت المحكمة في بيان لها يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الماضي 2023، بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، ابتداءًأ من تاريخ صدور الحكم.

وأضافت أن القرار نهائي وملزما لجميع السلطات، كما أنه ثد صرح مجلس النواب بأن موعد انتخابات رئاسة مجلس النواب في مدينه العراق سوف تبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 13 من ديسمبر 2023، وقد جاء في نشره اعلنتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن انتخابات رئاسة مجلس النواب ستكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من ديسمبر 2023 في الساعه الثانية ظهرا.

انتخابات مجلس النواب العراقي

وقد قرر مجلس النواب بمدينه العراق قبل أسبوعين، تأجيل موعد انتخابات رئاسة مجلس النواب في العراق على انتخاب رئيسا جديدا بدلا من الرئيس محمد الحلبوسي، كما اعلنت الدائرة الإعلامية لرئاسة مجلس النواب، أنها تقرر تأجيل االنتخابات التي تتعلق برئيس مجلس النواب الي يوم الأربعاء القادم الموافق 13 من ديسمبر 2023.

انتخابات مجالس المحافظات 2023 العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات عن تاريخ الكشف عن نتائج انتخابات رئاسة مجلس النواب بالمحافظات المقررة يوم الإثنين القادم الموافق 18 من كانون الاول الجاري، وقد وضح رئيس فريق المفوضية عماد جميل”، في تصريح صحفي، إن المفوضية ستقوم بوضع أكثر من 11 ألف كاميرا مسجله صوت وصورة في المراكز الانتخابية للتوثيق، قبل تسلم أي شكوى.