اعرف دلوقتي .. مواعيد امتحانات نصف العام 2024 في العراق
لقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان رسمياً عن ميعاد اختبارات منتصف السنة 2024 في العراق، في كل المراحل التعليمية، إذ يتم عقد الاختبارات في نهاية كل فصل دراسي بهدف تحسين مستوى الطلاب ومعرفة مدى فهمهم وإدراكهم لكل المواد الدراسية، وهناك القليل من الأيام التي تفصلنا عن بدء الامتحانات في كل الصفوف الدراسية بالعراق، وبعد ذلك تقوم الطلاب بأخذ اجازة فترة حتى يبدأ الفصل الدراسي الثاني.
مواعيد امتحانات نصف العام 2024
قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن ميعاد اختبارات نصف العام الدراسي 2024 في العراق، حيث تبدأ الاختبارات الخاصة بالفصل الأول في السابع والعشرون من يناير 2024، وتستمر الامتحانات حتى يوم 9 فبراير 2024 لكل المراحل التعليمية، كما أعلنت الوزارة أيضاً بأن ميعاد الاختبارات سوف تكون في تمام التاسعة صباحاً، وبناءاً على ذلك تبدأ الوزارة في الأيام القادمة بالتحضير لكل الأسئلة الخاصة بالاختبارات تبعاً للمنهج الذي تم تدريسه للطلاب، ومن المقرر أن من يقوم بالاشراف على لجان الامتحانات هم مجموعة من أكفأ المعلمين ومن ذوي الخبرة، وبعد الانتهاء من الامتحانات تبدأ مرحلة التصحيح ويكون ذلك من أجل ظهور النتائج في أسرع وقت ممكن.
خريطة العام الدراسي الحالي 2023/2024 بالعراق
بينت وزارة التربية والتعليم تلك الخطة الزمنية الدراسية بالعراق، وهي كالآتي:
- العام الدراسي للمرحلة الابتدائية بدأ من يوم السبت 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 8 يونيو 2024.
- العام الدراسى للمرحلة المتوسطة بدأ من يوم السبت 30 سبتمبر 2023 إلى يوم الخميس 8 يونيو 2024.
- العام الدراسي للمرحلة الثانوية بدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 8 يونيو 2024.
- امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ منذ يوم الأحد 27 يناير 2024 وتنتهي يوم السبت 9 فبراير 2024.
- امتحانات نهاية العام الدراسي سوف تبدأ منذ يوم الأحد 21 مايو 2024 وتنتهي يوم السبت 3 يونيو 2024.
- فترة الإجازة الشتوية سوف تبدأ من يوم السبت 24 ديسمبر 2023 وحتى يوم الخميس 12 يناير 2024.
- فترة العطلة الربيعية سوف تبدأ من يوم السبت 19 مارس 2024 وحتى يوم الخميس 30 مارس 2024.
- فترة إجازة الصيف سوف تبدأ من يوم الجمعة 9 يونيو 2024 حتى يوم السبت 2 سبتمبر 2024.