اعرف دلوقتي .. مواعيد امتحانات نصف العام 2024 في العراق

لقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان رسمياً عن ميعاد اختبارات منتصف السنة 2024 في العراق، في كل المراحل التعليمية، إذ يتم عقد الاختبارات في نهاية كل فصل دراسي بهدف تحسين مستوى الطلاب ومعرفة مدى فهمهم وإدراكهم لكل المواد الدراسية، وهناك القليل من الأيام التي تفصلنا عن بدء الامتحانات في كل الصفوف الدراسية بالعراق، وبعد ذلك تقوم الطلاب بأخذ اجازة فترة حتى يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

مواعيد امتحانات نصف العام 2024

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن ميعاد اختبارات نصف العام الدراسي 2024 في العراق، حيث تبدأ الاختبارات الخاصة بالفصل الأول في السابع والعشرون من يناير 2024، وتستمر الامتحانات حتى يوم 9 فبراير 2024 لكل المراحل التعليمية، كما أعلنت الوزارة أيضاً بأن ميعاد الاختبارات سوف تكون في تمام التاسعة صباحاً، وبناءاً على ذلك تبدأ الوزارة في الأيام القادمة بالتحضير لكل الأسئلة الخاصة بالاختبارات تبعاً للمنهج الذي تم تدريسه للطلاب، ومن المقرر أن من يقوم بالاشراف على لجان الامتحانات هم مجموعة من أكفأ المعلمين ومن ذوي الخبرة، وبعد الانتهاء من الامتحانات تبدأ مرحلة التصحيح ويكون ذلك من أجل ظهور النتائج في أسرع وقت ممكن.

خريطة العام الدراسي الحالي 2023/2024 بالعراق

بينت وزارة التربية والتعليم تلك الخطة الزمنية الدراسية بالعراق، وهي كالآتي: