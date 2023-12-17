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نزل رسمي .. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي سنة 3 اعدادي 2024
هناك العديد الطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية تقوم بالبحث عن جدول اختبارات الصف الثالث الاعدادي وجاء ذلك بعد اعتماد الجدول من المديريات التعليمية في كل محافظات مصر، وقد تم ذكر العديد من التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد ان الميعاد قد تم تقديمه الى يوم 29 من شهر أبريل القادم لعام 2024، أدى ذلك إلى التوتر ولذلك يتسائل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن جدول امتحان الشهادة الإعدادية الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي
مواعيد اختبارات الصف الثالث الإعدادي تبدأ في بعض المحافظات من يوم الثامن عشر من شهر مايو، ولكن هناك البعض الآخر تبدأ امتحاناته بداية من يوم 20 من شهر مايو، ولكي تعرف ميعاد امتحان كل مادة يجب عليك الإطلاع على الجدول الخاص بالمحافظة التابع لها.
ميعاد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023-2024
أوضحت الوزارة هذا الجدول الخاص بالصف 3 الإعدادي، وهو كما يلي:
- اختبارات الصف الثالث الاعدادي لمادة اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات تبدأ من يوم السبت الموافق يوم عشرون من شهر مايو 2024.
- كما أن اختبارات الصف الثالث الاعدادي لمادة الهندسة ومادة التربية الدينية تبدأ من يوم الأحد الموافق 21 من شهر مايو 2024.
- كذلك أن اختبارات الصف الثالث الاعدادي لمادة اللغة الانجليزية ومادة التربية الفنية تبدأ من يوم الاثنين الموافق 22 من شهر مايو 2024
- امتحانات الصف الثالث الاعدادي لمادة الجبر والإحصاء تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر مايو 2024.
- هذا بجانب أن اختبارات الصف الثالث الاعدادي لمادة الدراسات الاجتماعية تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر مايو 2024.
- امتحانات الصف الثالث الاعدادي لمادة العلوم تبدأ من يوم الخميس الموافق 25 من شهر مايو 2024.