نزل رسمي .. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي سنة 3 اعدادي 2024

هناك العديد الطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية تقوم بالبحث عن جدول اختبارات الصف الثالث الاعدادي وجاء ذلك بعد اعتماد الجدول من المديريات التعليمية في كل محافظات مصر، وقد تم ذكر العديد من التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد ان الميعاد قد تم تقديمه الى يوم 29 من شهر أبريل القادم لعام 2024، أدى ذلك إلى التوتر ولذلك يتسائل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن جدول امتحان الشهادة الإعدادية الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

مواعيد اختبارات الصف الثالث الإعدادي تبدأ في بعض المحافظات من يوم الثامن عشر من شهر مايو، ولكن هناك البعض الآخر تبدأ امتحاناته بداية من يوم 20 من شهر مايو، ولكي تعرف ميعاد امتحان كل مادة يجب عليك الإطلاع على الجدول الخاص بالمحافظة التابع لها.

ميعاد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023-2024

أوضحت الوزارة هذا الجدول الخاص بالصف 3 الإعدادي، وهو كما يلي: