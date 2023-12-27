استقبل بأعلى جودة .. تردد قناة زي الوان Zee ALwan الهندية على النايل سات

تعتبر قناة zee Alwan الهندية أحد أبرز قنوات الدراما والمسلسلات على التلفزيون في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث انها تقدم مسلسلات الدراما والبرامج الهندية ويظهر عليها العديد من الفنانين والفنانات الهنود، وهي تبث باللغة الهندية ويوجد دبلجة باللغة العربية، كما أنه يتم بث قناة zee Alwan على جميع الأقمار الصناعية، وتعد هي أهم القنوات التي تعرض المحتوى الهندي وتحظى بمتابعة من ملاين الناس بمختلف الأعمار من الرجال أو النساء وحتى الأطفال.

تردد قناة زي الوان ZEE ALWAN

صار من اليسير أن تقوم بالتعرف على التردد المتعلق بهذه القناة بكل سهولة ويسر عن طريق كتابة التفاصيل الآتية:

التردد الخاص بالقناة: 11277.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500 .

نبذة عن قناة زي ألوان

من المعروف عن المسلسلات والدراما الهندية انها أصبحت محط اهتمام من العديد من الناس، كما أنها تحظى بكثير من البحث على التلفزيون أو المواقع الإلكترونية المختلفة، والتي تناقش دور المجتمع والمرأة في سياق الدراما والثقافة الهندية، لذلك هي انتشرت انتشار واسع وأصبح لها محبين ومتابعين كثر، ولاشك انه قناة زي الوان zee Alwan تعتبر أكبر وأهم قناة تبث على كافة الأقمار الصناعية التي تقدم المحتوى الهندي.

تثبيت قناة زي الوان على العرب سات

قناة زي ألوان تكون من القنوات الجميلة والرائعة التي تظل تبث المحتوى الخاص بها باستمرار بأعلى جودة، ومن الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تثبت القناة بسهولة على القمر عرب سات من خلال التردد الجديد الآتي: