اعرف يلا دلوقتي .. موعد نتيجة انتخابات الرئاسة 2024 والمرشحين

يبحث الكثير من المواطنين في جميع محتفظات مصر عن التعرف على موعد نتيجة انتخابات الرئاسة، بعدما كانوا يبحثون عن الخطوات اللازمة للاستعلام عن أماكن اللجان الانتخابية التابع لها المواطن للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الوقت الحالي، فقد سهلت اللجنة العليا للانتخابات طرق متعددة للتعرف على هذه الأماكن وذلك باستخدام الرقم القومي الخاص بكل مواطن، وبالفعل قد علموا اللجنة وتم الانتهاء من تلك الفترة الخاصة بالانتخابات، وهم الآن يريدون التعرف على موعد النتيجة.

موعد نتيجة انتخابات الرئاسة

في الحقيقة أن تلك النتيجة الخاصة بانتخابات الرئاسة سوف تظهر في يوم الإثنين القادم، ومن الجدير بالذكر ان الانتخابات قد انتهت، وسحل المواطنين أصواتهم عقب معرفتهم لجنتهم الانتخابية، ومن الجدير بالذكر أنه كانت قد سهلت اللجنة العليا للانتخابات طرق الوصول إلي اللجنة الانتخابية الخاصة بكل مواطن عن طريق إرسال رسالة من الهاتف المحمول إلي رقم 5151 وذلك باستخدام الرقم القومي للمواطن المكون من أربعة عشر رقم، وقد وفرت اللجنة العليا للانتخابات رابط الكتروني عبر الانترنت للوصول والتعرف على اللجنة الانتخابية وذلك بإدخال الرقم القومي بعد الوصول إلي الرابط الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.

من هم المرشحين لانتخابات الرئاسة

يتنافس أربعة مرشحين على الانتخابات الرئاسية لهذه الفترة وهم: