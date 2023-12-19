تردد القنوات
استقبل يلا بسهولة .. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات 2024 بإشارة قوية
يريد العديد من الآباء والأمهات معرفة تردد قناة طيور الجنة والتي تعتبر من القنوات المهمة التي تقوم بتقديم مجموعة رائعة من الأغاني والبرامج والأناشيد الدينية التي تتعلق بالأطفال على مدار اليوم والتي تساعد على النمو الفكري والعقلي للأطفال وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد القناة وتثبيتها على شاشة التلفزيون.
تردد قناة طيور الجنة
تقوم إدارة القناة كل فترة بتنزيل تردد جديد للقناة حتى تحافظ على جودتها أما بالنسبة للتردد الجديد فهو كالآتي:
- اسم القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11258.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات
يمكن للأطفال مشاهدة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات أيضًا لكي يتم اكتساب المهارات والقيم والمبادئ وبالنسبة للتردد الخاص بالقناة على العرب سات فيتمثل في الآتي:
- اسم القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 11310
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات
يمكن تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي سهيل سات وذلك عن طريق كتابة البيانات الآتية:
- اسم القمر الصناعي: سهيل سات.
- تردد القناة: 11310
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- معدل الترميز: 27500
كيفية تنزيل قناة طيور الجنة على شاشة التلفزيون
لكي يتم تنزيل قناة طيور الجنة على شاشة التلفزيون لابد من إتباع الخطوات الآتية:
- القيام بالضغط على القائمة في جهاز الريموت Menu.
- الضغط على كلمة تركيب.
- الضغط على خيار “تثبيت يدوي”.
- القيام بإدخال البيانات الخاصة بالتردد.
- الضغط على حفظ أو Save.