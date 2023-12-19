استقبل يلا بسهولة .. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات 2024 بإشارة قوية

يريد العديد من الآباء والأمهات معرفة تردد قناة طيور الجنة والتي تعتبر من القنوات المهمة التي تقوم بتقديم مجموعة رائعة من الأغاني والبرامج والأناشيد الدينية التي تتعلق بالأطفال على مدار اليوم والتي تساعد على النمو الفكري والعقلي للأطفال وفي هذا المقال سوف نتعرف على تردد القناة وتثبيتها على شاشة التلفزيون.

تردد قناة طيور الجنة

تقوم إدارة القناة كل فترة بتنزيل تردد جديد للقناة حتى تحافظ على جودتها أما بالنسبة للتردد الجديد فهو كالآتي:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

يمكن للأطفال مشاهدة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات أيضًا لكي يتم اكتساب المهارات والقيم والمبادئ وبالنسبة للتردد الخاص بالقناة على العرب سات فيتمثل في الآتي:

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

يمكن تنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي سهيل سات وذلك عن طريق كتابة البيانات الآتية:

اسم القمر الصناعي: سهيل سات.

تردد القناة: 11310

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة على شاشة التلفزيون

لكي يتم تنزيل قناة طيور الجنة على شاشة التلفزيون لابد من إتباع الخطوات الآتية: