مبروك على الكل “زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين” بعد قرار رئاسي .. أعرف التفاصيل

تمت زيادة الاهتمام في الأيام الأخيرة حول مستجدات نصيب الفرد على بطاقات التموين لشهر يناير عام 2024، مما دفع العديد من حاملي البطاقات التموينية إلى تكثيف عمليات البحث لفهم هذا الوضع المحتمل، ومن خلال هذا المقال سنسعى لفهم تفاصيل زيادة نصيب الفرد على التموين لشهر يناير.

زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين

مع نهاية ديسمبر 2023 وبداية يناير، زادت التساؤلات حول مدى صحة الأخبار التي تشير إلى زيادة قيمة التموين للأفراد بمقدار 100 جنيه في يناير، رغم تداول هذه الأنباء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد نفت وزارة التموين المصرية ووزارة التجارة الداخلية هذه الأنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعات.

التوضيح الرسمي

في تصريح رسمي، حذرت الوزارتان حاملي البطاقات من الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، مؤكدتاً أن أي زيادة في نصيب الفرد ستتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارتين.