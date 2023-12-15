pdf الكشوفات “هنـــا” الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

منحة العمالة الغير منتظمة في مصر تعد إحدى المبادرات الحكومية الهامة التي تستهدف تقديم دعم مالي للفئات الأكثر احتياجًا، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن قائمة المقبولين عبر موقع وزارة القوى العاملة، يتيح الموقع للمستخدمين إضافة رقم البطاقة القومية للتحقق من أهليتهم لهذه المنحة المالية.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة

بدأت عملية تسجيل البيانات للمنحة منذ عيد العمال في شهر مايو، ويمكن الوصول إلى التفاصيل بكل يسر وسهولة، فمن خلال إتباع خطوات بسيطة عبر الموقع https://mom.manpower.gov.eg/

يمكن للمستخدمين اختيار المحافظة وإدخال الرقم القومي للاستعلام عن حالة طلبهم.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة القوى العاملة بإرسال رسائل نصية إلى العمال المستفيدين عبر رقم الوزارة (142)، لتوجيههم حول تفاصيل عمليات الصرف والدفعات المتوقعة.

يشير البرنامج أيضًا إلى أنه في ظل الأزمات فقط يتم توزيع الدفعات على المستحقين.

منحة العمالة غير المنتظمة لا تقتصر على دعم مالي فحسب، بل تتيح أيضًا للمستحقين فرصة استلام منح إضافية، بما في ذلك منحة قدرها 500 جنيه، والتي يتاح استلامها عبر بطاقة ائتمانية صادرة عن البنك.

يمكن الوصول إلى هذه المنحة أيضًا من خلال ماكينات الصراف الآلي.

يظهر هذا البرنامج كمبادرة حكومية فاعلة في تقديم الدعم للمواطنين المصريين في ظل الظروف القاسية، ويتم تنفيذه بإشراف شيخ الأزهر ورئاسة الجمهورية، إن توفير هذا الدعم يأتي كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر تأثرًا.