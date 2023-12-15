بنسبة 15% .. زيادة معاشات شهر يناير 2024 “بشرى سارة من التأمينات” بشأن زيادة 500 جنية

تأتي زيادة المعاشات في عام 2024 كخطوة استراتيجية هامة تعكس التفاني الحكومي في دعم الفئات الأشد احتياجًا وتعزيز الحياة المعيشية للمستفيدين، يأتي هذا القرار في إطار قانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة سنوية تبلغ 15%، والتي تمثل إلتزامًا واضحًا بتعزيز الرفاهية الاقتصادية للمواطنين.

زيادة معاشات شهر يناير 2024

تجسد قرار زيادة المعاشات في العام القادم تركيز الحكومة على تحسين جودة حياة المواطنين، حيث يتوقع أن تستفيد أكثر من 11 مليون مواطن من هذه الخطوة الإيجابية.

يسهم هذا القرار في معالجة التحديات المالية التي قد تواجهها بعض الفئات الاجتماعية الضعيفة، مما يعزز التوازن الاقتصادي ويعكس الالتزام بالعدالة الاجتماعية.

من الناحية الفنية، يتوقع أن تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15%، يعني ذلك أن الأفراد الذين يعتمدون على معاش قيمته 1105 جنيهات سيشهدون زيادة تصل إلى 195 جنيهًا، مما يعزز الدعم المالي لهم.

في الوقت نفسه، سترتفع معاشات الفئات الأعلى إلى 10 آلاف جنيه بزيادة تصل إلى 1280 جنيهًا، مما يسهم في تحسين معيشة هذه الفئات.

على صعيد الصرف، يتيح للمستفيدين استلام معاشاتهم بسهولة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك البريد المصري وشركة فورى، وماكينات الصرف الآلي ATM في البنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، مما يساهم في تيسير العملية وضمان وصول الدعم المالي إلى المستحقين في الوقت المناسب.

تتبنى الحكومة بهذا الإجراء نهجًا مستدامًا لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين ظروف الحياة لمختلف شرائح المجتمع، يعتبر هذا القرار تعبيرًا عن التفاعل الفعّال مع احتياجات وتطلعات المواطنين، ويسهم في بناء مجتمع يعتمد على المساواة والعدالة الاجتماعية.