رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 من خلال البوابة الالكترونية tk.moss.gov.eg و ما هي مستندات الحصول على المعاش

المستندات المطلوبة في دعم تكافل وكرامة، يتساءل العديد من أفراد الفئات ذات الدخل المحدود عن الأوراق الخاصة بالتقديم للحصول على المعاش، لذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتحديد كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالتقديم ومن ثم التقديم على المعاش.

المستندات المطلوبة في دعم تكافل وكرامة

نوضح الأوراق الرسمية المطلوبة للاشتراك في البرنامج حيث يتم الذهاب للوحدة الاجتماعية التابعة للمحافظة محل سكن المتقدم لتقديم المستندات التالية:

يتم تصوير بطاقات الرقم القومي سارية الصلاحية للأفراد البالغين 18 سنة.

إحضار صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

يتم طلب صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة المتقدمة للأفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة باسم مكتب التموين إذا وجدت.

الأطفال من 6 إلى 18 سنة يتم طلب القيد المدرسي الخاص بهم وقيد الطلاب الجامعيين أيضا.

في حالة وجود أي مرض مزمن أو إعاقة يتم طلب كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

صورة شهادة الزوجة للأرامل/ وفاة الزوج.

في حالة الهجر يتم طلب صورة شهادة الهجر أو ما يدل على ذلك.

في حالة سجن الأم أو الأب يتم طلب صورة شهادة السجن.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

يمكنك تسجيل الدخول من خلال الدخول على بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة .

. قم بالنقر على أيقونة “استعلم عن نتيجتك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

قم بإدراج الرقم القومي ومن ثم الضغط على خانة استعلام.

في هذه الحالة سوف تتمكن من معرفة حالة بطاقتك سواء كانت البطاقة سارية يتم إظهار قيمة الدعم المستحق.

المستندات المطلوبة في دعم تكافل وكرامة هي ما تلزم للانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة.