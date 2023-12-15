ساعات فقط على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 “وزيادة رسمية بقيمة 550”

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر تستعد وزارة التضامن الاجتماعي بفارغ الصبر لصرف المساعدات النقدية الشهرية للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يتضمن هذا الصرف الشهري الزيادة الجديدة بنسبة 15%، ويشمل هذا الدعم النقدي الذي يُقدم بانتظام ما يقارب من 5 آلاف أسرة، ويستفيد منه حوالي 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية وشراء الحاجيات الضرورية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر ديسمبر

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استعداداتها لموعد صرف المساعدات الشهرية لبرنامج “تكافل وكرامة”، حيث ستشمل هذه الصرفية الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين خلال شهر ديسمبر 2023.

ينتظر المستفيدون صرف المساعدات النقدية من خلال جميع صرافات بنك ناصر الاجتماعي وفروعه، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي (ATM)، لتلبية احتياجاتهم وشراء حاجياتهم الضرورية.

من جهة أخرى، تستمع لجنة التظلمات التي أنشأتها الوزارة لجميع الشكاوى من المواطنين وتقوم بفحصها، بما في ذلك قضايا وقف البطاقات وحل المشكلات المتعلقة، وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن فئات المجتمع الأولى بالرعاية.

وتأتي هذه الزيادة الجديدة بنسبة 15% كجزء من جهود الدولة لتعزيز التحسينات في برامج الحماية الاجتماعية، حيث بلغ إجمالي قيمة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية حوالي 550 مليار جنيه مصري في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024.