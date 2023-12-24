شوف الطبيعة والجمال .. تردد ناشيونال جيوجرافيك الجديد+ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار

تردد ناشيونال جيوجرافيك الجديد، يترقبه العديد من المشاهدين، وخاصةً بعد فترات الانقطاع خلال الأيام الماضية، وللتمتع بتجربة مستمرة ومثالية، يتعين على المشاهدين إدخال التردد الجديد الذي أعلنت عنه الإدارة، في هذا المقال سنوفر إليكم أحدث تردد للقناة.

تردد ناشيونال جيوجرافيك الجديد

تردد ناشيونال جيوجرافيك الجديد، تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بمحتواها المتنوع والمثير، حيث تقدم برامج وثائقية مميزة تستكشف أعماق البحار وعجائب الطبيعة وحياة الحيوانات، كما أنها تستخدم الدبلجة لتقديم هذه البرامج بلغة عربية سلسة، مما يجعلها أحد القنوات العربية المشهورة في مجال الوثائقيات، وبدءًا من الأول من يوليو عام 2009 أصبحت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي متاحة بشكل مجاني للمشاهدين في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما جعلها قناة مشهورة في المنطقة، كما يتابعها عدد كبير من المشاهدين في دول الخليج، بما في ذلك الأردن ومصر وتونس والمغرب، وهذا مما زاد عمليات البحث عن تردد ناشيونال جيوجرافيك الجديد بجودتها العالية وتنوع محتواها، فهي تسلط الضوء على عالم رائع من الحياة البرية والمحيطات والثقافات المختلفة حول العالم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار

نقدم إليكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 الجديدة على نايل سات وعرب سات كالتالي:

نايل سات (HD) NileSat 7.0°W:

تردد: 12467

استقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 2/3

نايل سات (SD) NileSat 7.0°W:

تردد: 11226

استقطاب: 27500

معدل الرمز: أفقي H

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوحة

عرب سات ArabSat 26.0°E: