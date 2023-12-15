اسمع لولو.. وناسة كيدز تي في+ مميزات قناة وناسة كيدز تي في

وناسة كيدز تي في من سلسلة قنوات الأطفال المتميزة في محتواها، حيث تقوم بعرض الأفلام الكرتونية المميزة التي لا تحصى، وقد جعلتها أكثر شهرة بين قنوات الأطفال، كما أنها تعرض الأناشيد الجميلة المختلفة المسلية، والتي يتمتع بها الأطفال، ويمكن تنزيل ترددها للاستفادة منها والاستماع بما تقدمه القناة من المحتوى الهادف.

وناسة كيدز تي في

وناسة كيدز تي في، تحرص قناة وناسة على تقديم أغاني الأطفال باستخدام الرسوم المتحركة، وقد حازت على إعجاب العديد من المتابعين لها خلال فترة قصيرة، حيث تعرض محتواها للصغار بشكل مختلف، وبجودة عالية من الصوت والصورة بدون تشويش، وتقدم المحتوى المتنوع في بث القيم والأخلاق، مع مراعاة معايير المجتمع العربي من خلال المحتوى الذي تقدمه، ويمكن لجميع محبيها تنزيل التردد، أو متابعة القناة على الموقع الخاص بالفيديوهات يوتيوب.

تردد قناة وناسة كيدز تي في

يمكن لجميع محبي قناة وناسة ضبط جهاز الرسيفر لتحميل القناة، ومتابعتها للاستمتاع بمحتواها، وذلك من خلال التردد التالي:

التردد: 11559.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي

مميزات قناة وناسة كيدز تي في

تعد قناة وناسة من أفضل القنوات الفضائية للأطفال، حيث تتميز بالعديد من المميزات التي جعلتها تجذب الكثير من المتابعين، وإليكم أهم مميزاتها: