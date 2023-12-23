استعلم الآن.. خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 وشروط الحصول عليه

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي هو ما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيحة الآن عبر موقعها كما اتاحت الوزارة العديد من الخدمات الأخرى، من أهمها إمكانية معرفة استحقاق معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي وكذلك طريقة معرفة المستحقين الجدد باستخدام الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

نوضح الآن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي وهي كالتالي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

قم باختيار أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك”.

قم بإدراج رقمك القومي.

اختر أيقونة “استعلام”.

ستظهر لك نتيجة استعلامك عن معاش تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

وضعت الوزارة بعض الشروط لاستحقاق معاش تكافل وكرامة وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم لا يتقاضى أي معاش أو مساعدة ضمانية.

ألا يكون الأجر التأميني للمتقدم سواء في القطاع الخاص أو العام أكثر من 400 جنيه.

إذا كان المتقدم من الأيتام ولا ينال رعاية من الأب أو الأم.

إذا كان المتقدم مهجور العائلة وتجاوز عمره 18 سنة.

إذا كان المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب العجز يمنعه عن العمل أو يقلل من قدرته على العمل ويتم فحصه فحص طبي بشكل رسمي.

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر ديسمبر 2023 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، مصرحة أنه سيتم صرف المعاشات يوم 15 ديسمبر الحالي، وذلك الموعد ثابت ورسمي من قبل الوزارة.