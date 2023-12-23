نزل الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة المسلسلات التركية الجديدة 2024

تردد قناة الفجر الجزائرية، تعد من أشهر القنوات الفضائية التي يبحث عنها كثير من المتابعين في الوطن العربي كاملا، حيث تقدم القناة محتوى متميز يتصف بالتنوع والشمولية، فيجد المشاهد البرامج الحرارية التي ترصد القضايا اليومية، التي تهم المواطن العربي في الشارع كما تقدم القناة برامج اجتماعية أخرى في شتى المجالات.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة المسلسلات التركية

اشتهرت قناة الفجر عن باقي الفضائيات ببث أشهر المسلسلات التركية، وخاصة المسلسلات التاريخية التي تنقل حقبة زمنية قديمة، استطاعت أن تجذب الجماهير بالملابس والحضارة والتقاليد المختلفة، ولكي تستمتع بكل ما يعرض على شاشة الفجر الجزائرية حمل الترددات التالية وفقا للنطاق الجغرافي في بلدك كالتالي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

الجودة : HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات.

التردد: 10796.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

أهم المسلسلات على قناة الفجر الجزائرية

من أكثر العوامل التي زادت من جماهيرية قناة الفجر هو بثها للمسلسلات التركية، بعد دبلجتها باللغة العربية الفصحى مما يسهل على المشاهد العربي فهم الأحداث ومتابعتها، هذا بجانب حرصها على تقديم كل الأعمال الجديدة ونعرض لكم الآن بعض الأعمال المعروضة على شاشة الفجر.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الذي يعرض الساعة العاشرة مساءا يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

الجزء الخامس من مسلسل المؤسس عثمان ويتم عرض حلقة في الأسبوع يوم الخميس الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

بذلك نكون انتهينا من عرض تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات، مع توضيح أهم المسلسلات المعروضة على شاشتها.