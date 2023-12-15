“استقبل الآن” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعرب سات وتابع جميع الأفلام الوثائقية بأعلى جودة

محبي الأفلام الوثائقية بالوطن العربي بل من كل أنحاء العالم كله يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات، حيث قناة من ضمن أشهر القنوات الموجودة على الساحة والمتخصصة في عرض برامج وأفلام وثائقية تخص الحياة البرية والطبيعة، حيث تقوم القناة بتصوير الحيوان من داخل بيئته الحقيقة وعن قرب شديد ومتابعة يومه وما يقوم به، لذا دعونا نذكر لكم تردد القناة وطريقة لقطه.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

ما يُميز قناة ناشيونال جيوغرافيك هو أنها تقوم بنقل الأفلام الوثائقية للمشاهدين والمشاهدات من كل أنحاء العالم بالمجان ودون الحاجة إلى دفع اشتراك أو رسوم، وهذا ما جعل القناة الوجهة الأولى لمحبي الأفلام الوثائقية، ونجدهم في هذه اللحظة يتساءلون عن ترددها، وتأتي إحداثيات القناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

التردد: 11411.

مفتوحة.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الاستقطاب أفقي.

تردد القناة عرب سات

التردد: 11804.

اتجاه الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 30000.

نعامل تصحيح الخطأ 3/4.

مفتوحة.

كيفية لقط إشارة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

بخطوات بسيطة يمكن لقط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، حيث خطواتك في لقط التردد كالتالي: