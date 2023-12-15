الآن بطريقة مبسطة.. طريقة استعلام معاش تكافل وكرامة+ الأوراق اللازمة لتقديم طلب معاش التكافل والكرامة

طريقة استعلام معاش تكافل وكرامة، من أجل مواكبة التحول الرقمي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستستخدم الرقم القومي للمتزوجات لتحديد طريقة طرح الأسئلة الخاصة بالتكافل والكرامة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المالي، من كبار السن والأطفال والأيتام والأسر، 5.2 مليون أسرة مستفيدة، أي أكثر من 22 مليون فرد.

طريقة استعلام معاش تكافل وكرامة

طريقة استعلام معاش تكافل وكرامة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:

عليك تسجيل الدخول لبوابة تكافل وكرامة.

بعد الدخول إلى موقع الوزارة، قم باختيار خانة “الاستعلام عن نتيجتك”.

قم بكتابة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً في المكان المخصص له.

انقر فوق كلمة الاستعلام.

يمكن التحقق من حالة بطاقة صرف معاش تكافل وكرامة، وإذا كانت البطاقة سارية سيتم عرض مبلغ الدعم المستحق.

الأوراق اللازمة لتقديم طلب معاش التكافل والكرامة

سيتم صرف معاش التضامن والكرامة لجميع المواطنين والمستحقين عنه في 15 ديسمبر 2023، وفقًا لوزارة التضامن، وسيشمل المعاش الزيادة المقررة حديثاً بنسبة 15%.

إرسال نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب وأفراد أسرته.

تقديم نسخة من شهادة ميلاد كل فرد من أفراد الأسرة.

في حالة الطلاق، تقديم نسخة من مرسوم الطلاق.

في حالة الوفاة، إعطاء الزوج نسخة من شهادة الوفاة.

إرسال نسخة من إقرار حضانة الأيتام.

متطلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

حددت الوزارة مجموعة من الشروط من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2023، وهي كما يلي: