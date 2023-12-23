“مسلسل المؤسس عثمان” تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس العثماني 2024

مسلسل المؤسس عثمان، بدأ عرض أولى حلقات مسلسل المؤسس عثمان التاسع عشر من نوفمبر 2019، لنبدأ في سرد حياة الغازي عثمان ابن أرطغرل الذي حمل على عاتقه تأسيس الدولة العثمانية، ويعد عثمان الإبن الثالث والصغير للأب أرطغرل، ولكنه تولى الخلافة من بعده واستماع أن ينتقل بالدولة العثمانية من الظلام والفقر إلى القوى والسيطرة، بعد محاربة المغول والتجارة والفرس وغيرهم من الصراعات الداخلية مع أبناء قبيلته.

مسلسل المؤسس عثمان

يعرض المؤسس عثمان على عدة قنوات فضائية حلقة يوم الخميس من كل أسبوع على قناة ATV التركية، كما تعرض أيضا قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الحلقات الاسبوعية التي تستمر لمدة ساعتين متواصلتين، ويمكن متابعة المسلسل على الترددات التالية.

تردد قناة اي تي في التركية على النايل سات

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة اليرموك على النايل سات

تردد القناة: 11678.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

فريق عمل مسلسل المؤسس عثمان

يعد المؤسس عثمان من أضخم الأعمال التاريخية في الشرق الأوسط، ولا شك أن فريق العمل في المسلسل أحد بل وأهم أسباب نجاحه من تمثيل وإخراج وتصوير وخلافه، حيث يقوم بإنتاج المسلسل محمد بوزداغ والإخراج متين جوناي أما عند دور البطولة فيجسده بوراك أوزجيفيت وبوراك تشيليك وسرحات كيليتش بالإشتراك مع أركان افجي و روزجار اكسوي.

في ختام مقالنا اليوم يحرص موقعنا على تقديم كل ما يهم المتابع، حيث عرضنا مواعيد المؤسس عثمان مع نبذة بسيطة عن تاريخ المسلسل.