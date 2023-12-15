“مسلسل طائر الرفراف” موعد عرض الحلقة 50 من مسلسل طائر الرفراف.. مشاهدة وتحميل حلقات طائر الرفراف

مسلسل طائر الرفراف، يعرض مسلسل طائر الرفراف قصة حياة شاب طائش في مقبل العمر، ينتمي إلى عائلة مرزوقة في مدينته ياصف بالسلطة السئ وعدم الجدية والالتزام وتزداد الأحداث إثارة بعد زواج البطل من سيرين التي تعد من بنات الأكابر في نفس مدينته ” عنتاب”.

تردد قناة مسلسل طائر الرفراف

يهتم متابعي المسلسل بمشاهدة الحلقة فور اللحظات الأولى لعرضها، لذلك يحرصون على ضبط أجهزة الريسيفر على التردد التالي عبر القمر الصناعي نايل سات وتحميل قناة ستار تي في التركية.

التردد :10922.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: العمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد عرض الحلقة 50 من مسلسل طائر الرفراف

بدأ عرض المسلسل في أولى حلقات الموسم الأول 23 سبتمبر 2022، وقد تم استئناف عرض الموسم الثاني يوم 15 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن تذاع الحلقة رقم 50 يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر على قناة STAR TV الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا.

مشاهدة وتحميل حلقات طائر الرفراف

قد يفضل الكثير مشاهدة حلقات المسلسل في الوقت المناسب لديهم، ولن يتم ذلك إلا من خلال متابعة موقع قصة عشق والاستمتاع على أعلى جودة HD بعد ترجمة الحلقات إلى اللغة العربية، خلال ساعات قليلة من بث الحلقة فضاءيا بالطريقة التالية.

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تجد أمامك أيقونات بأسماء المسلسلات الموجودة على الموقع.

اختر منها مسلسل ” طائر الرفراف “.

اضغط على الحلقة التي تريدها وتجد كل الحلقات من الأولى حتى آخر حلقة تم بثها تلفزيونيا.

في ختام مقال موقع “البديل” نتمنى أن ننال متابعة واعجابكم بعد تقديم مواعيد إذاعة المسلسل وعرض تردد قناة طائر الرفراف.