“مسلسل زينهم” تعرف على موعد عرض مسلسل زينهم والقنوات الناقلة له

مسلسل زينهم، تمتلك الدراما المصرية قاعدة جماهيرية كبيرة جدا ولم تقف حدودها عند المصريين فقط، بل تمتد إلى كل الوطن العربي لأنها تتميز باختيار الموضوعات الشيقة والجاذبة للمشاهد، كما أنها دراما يغلب عليها الطابع الاجتماعي في المقام الأول، حيث يجتمع كل أفراد العائلة أما التلفاز لقضاء وقت لطيف معا، ومتابعة الأحداث، ومعنا اليوم مسلسل زينهم الذي يحكي مغامرات شاب يعمل دكتور في مصلحة الطب الشرعي، ومشاهد معا ما يحدث للشاب في المشرحة أثناء تعامله مع جثث الموتى.

مسلسل زينهم

يعرض مسلسل زينهم بث حصري على شاشة ON E الفضائية المصرية، كما يعرض أيضا على جميع المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة، وقد حقق زينهم أعلى نسب مشاهدة على منصة watch it منذ أولى حلقاته حتى الآن، ويعرض المسلسل في الأوقات التالية على شاشة ON E

البث الأول للحلقات من الأحد إلى الخميس 8 مساءا، والإعادة من الاثنين إلى الجمعة الساعة 2 صباحا و 12 ظهرا.

يبث المسلسل على ON دراما الساعة 10 مساءا والسعادة في الروم التالي الساعة 10 صباحا و 5 مساءا.

حكاية مسلسل زينهم

لم يعرض البعض أن أحداث زينهم مستوحاة من قصص حقيقية مأخوذة من كتاب ” أصدقائي الموتى شكرا ” للمؤلف الدكتور محمد جاب الله، الذي روى في الكتاب بعض المغامرات التي عاشها مع الموتى أثناء عمله كطبيب شرعي، ويجسد شخصية الطبيب في زينهم النجم ” أحمد داوود” حيث تعد تلك التجربة أولى البطولات المطلقة له في الدراما، ويشاركه العمل سلمى أبو ضيف وكريم قاسم وهناء الشوربجي.

