“مسلسل صلاح الدين” مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة له

مسلسل صلاح الدين، شهدت منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بلاد الشام ومصر خلال القانون السادس الميلادي، الكثير من الحروب والمعارك بسبب غزو المغول والصليبين والفرس والرومان، وغيرهم على المنطقة العربية ومحاولتهم السيطرة على خيراتها، وفي تلك الفترة ظهر بطل مغاور يسمي ” صلاح الدين الأيوبي” عرف عنه الشجاعة والفروسية والذكاء الحاد، وبذلك تولى قيادة المسلمين في تلك الآونة وعمل على توحيد صفوفهم ضد الأعداء.

مسلسل صلاح الدين

على الرغم من إذاعة خمس حلقات فقط من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، إلا أنه جذب انتباه الملايين من الجماهير العربية في الشرق الأوسط، لذلك يبحث الآلاف عن معرفة القنوات الناقلة للمسلسل، ولم تقف اللغة التركية عائق أمام المشاهدين العرب، حيث تقوم عدة قنوات بعرض المسلسل مترجم إلى اللغة العربية مباشرة، بعد عرضه على القنوات التركية ويعرض المسلسل في الفضائيات الآتية.

قناة الفجر الجزائرية Al Fager.

قناة ATV التركية.

قناة اليرموك Alyarmouk الأردنية.

قناة TRT التركية.

مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي بشكل أسبوعي حيث حلقة تستمر لمدة 120 دقيقة مترجمة يوم الثلاثاء في المواعيد التالية على قناة الفجر الجزائرية.

الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مصر وليبيا.

الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت السعودية والأردن.

كما يكون العرض الأول لمسلسل صلاح الدين الأيوبي على شاشة قناة ATV التركية يوم الاثنين أسبوعيا على أن تكون الحلقة مذاعة باللغة التركية في الأوقات الآتية.

الساعة الثامنة بتوقيت تركيا.

الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

نقلنا لكم متابعي “البديل” مواعيد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة له باللغة التركية واللغة العرببة.