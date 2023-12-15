15 ألف مقدم وتقسيط مريح.. حجز شقق الإسكان الإعلان 18+ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

حجز شقق الإسكان الإعلان 18، تتصدر بعض الأخبار الخاصة بحجز الشقق التابعة للإسكان الاجتماعي، حيث أن هناك العديد من المواطنين المهتمين لأمور الإسكان والحصول على الوحدات السكنية الخاصة بهم، ولهذا فإننا سنقوم بعرض جميع التفاصيل الخاصة بحجز تلك الشقق والوحدات السكنية، كما سنقوم بالتحدث عن شروط الحجز.

حجز شقق الإسكان الإعلان 18

حجز شقق الإسكان الإعلان 18، قامت وزارة الإسكان بوضع خطة كاملة للحصول على شقق مميزة للإسكان، فلكي يتم حجز شقق الإسكان الإعلان 18 يجب أن يتم توفير بعض الشروط الخاصة، حيث أنه من ضمن تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم ممتلكًا للجنسية المصرية.

يكون المتقدم ما بين 21 لـ 50 عامًا من عمره.

أن يكون الدخل الخاص بالمتقدم لا يزيد عن 6000 جنيه، أما إذا كان متزوجًا فإنه يجب ألا يتعدى 8000 جنيه.

لا يجب أن يكون المتقدم قد سجل في أحد المبادرات الأخرى الخاصة بتوفير شقق إسكان.

ألا يكون المتقدم ممتلكًا لأحد العقارات أو الشقق باسمه.

من الضروري أن يتم سداد المبلغ الخاص بالمقدم التابع للشقة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

هناك بعض المواطنين الذين يريدون معرفة جميع التفاصيل الخاصة بتلك المبادرة من الإسكان الاجتماعي، ولهذا فإنه يجب عليهم القيام بعملية الاستعلام عبر الطرق التالية: