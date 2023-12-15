هاااام “خبر سعيد لأصحاب المعاشات”.. موعد صرف العلاوات الخمسة للمعاشات+ الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس 2023

موعد صرف العلاوات الخمسة للمعاشات والذي يترقبه أصحاب المعاشات والتي تضاف لقيمة المعاش المستحق، حيث تساعدهم على الحياة الكريمة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وتخطي أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، وخاصة بعد موافقة مجلس النواب على صرف العلاوات، لذلك يبحث أصحاب المعاشات خلال هذه الفترة على الفئات المستحقة لهذه العلاوات، وجدول صرفها من المبالغ المستحقة لهم.

موعد صرف العلاوات الخمسة للمعاشات

موعد صرف العلاوات الخمسة للمعاشات، يستفيد من العلاوات الخمس عدد كبير من أصحاب المعاشات، وقد تم صرف أول دفعة منها لبعض الفئات خلال شهر سبتمبر الماضي 2023، أما بالنسبة للدفعة الثانية من العلاوات الخمس، فمن المتوقع أن يتم صرفها خلال شهر ديسمبر 2023.

الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس 2023

أعلنت للتأمينات الاجتماعية عن الفئات المستفيدة من العلاوات الخمس، والذين يمكنهم صرف المبالغ المستحقة منها، ومن هذه الفئات ما يلي:

أصحاب المعاشات المتقاعدين على المعاش من 1/7/2016.

كذلك أصحاب المعاشات المتقاعدين على المعاش حتى يوم 30/6/2005.

جميع أصحاب المعاشات المتقاعدين بعد 1/7/2006.

كل من وصل إلى سن المعاش بعد 1/7/2007.

أصحاب المعاشات المتقاعدين بعد يوم 1/7/2008.

كل المتقاعدين على المعاش بعد 1/7/2009.

الاستعلام عن العلاوات الخمس

يمكن لجميع الفئات من أصحاب المعاشات إجراء استعلام عن استحقاق الاستفادة من العلاوات الخمس، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: