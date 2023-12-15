“بصورة البطاقة”موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة+ خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، يبحث الكثير من العمال والفئات العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة في مصر حيث اقترب موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المنحة للفئات الغير مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، زادت التساؤلات عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة في الآونة الأخيرة، حيث اقترب موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة والتي من المقرر أن تكون خلال أيام من الشهر الجاري، وتعتبر هذه المنحة هي الدفعة السابعة وقيمتها ألف جنيه، سيتم صرف المنحة على دفعة واحدة من منافذ الصرف المعتمدة وهي ماكينات ال ATM في جميع المحافظات، كما سيتم اختيار المستفيدين من هذه المنحة من خلال مديريات العمل في كافة المحافظات للتأكد من عدم استفادة المتقدم من أحد برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

هناك عدد من الخطوات للاستعلام والتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة باستخدام الرقم القومي، وذلك عن طريق موقع وزارة القوى العاملة وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

الضغط على التسجيل.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على كلمة استعلام لظهور كافة التفاصيل.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

وضعت وزارة القوى العاملة عددا من الشروط اللازم توافرها للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وهذه الشروط كالتالي: