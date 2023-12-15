اقوى المسلسلات المصرية.. مسلسل العودة الحلقة الجديدة+ قصة مسلسل العودة

مسلسل العودة الحلقة الجديدة من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها على جميع المواقع، حيث أن مسلسل العودة من المسلسلات الجديدة التي حصلت على شعبية كبيرة وأصبح لها العديد من المشاهدين، فأصبح هؤلاء المشاهدين يتابعون المسلسل كل حلقة أولًا بأول، ولهذا يتساءلون عن الحلقة الجديدة من كثرة التشويق.

مسلسل العودة الحلقة الجديدة

مسلسل العودة الحلقة الجديدة، هناك العديد من المشاهدين الذين يقومون بمتابعة المسلسلات الجديدة منها مسلسل العودة الحلقة الجديدة، حيث أن هذا المسلسل من إخراج المخرج أحمد حسن، كما أنه من إنتاج المنتج الكبير تامر مرتضى.

يتكون فريق العمل الخاص بمسلسل العودة من أهم الممثلين ومنهم شريف سلامة، وليد فواز، عصام السقا، ولاء الشريف، تارا عماد، بسنت شوقت وفتوح أحمد وغيرهم من الممثلين الآخرين.

قصة مسلسل العودة

حصل مسلسل العودة على نجاحات عديدة منذ أن تم عرض مسلسل العودة من شهر نوفمبر الماضي، حيث تدور أحداث هذا المسلسل حول الشخصية الرئيسية وهي آدم، حيث أن آدم هو شاب يقيم بمدينة الأقصر مع أهله، ومن ثم يقوم بالزواج من أبنة عمه من نفس البلد، ولا يكتمل هذا الزواج، حيث يقوم آدم بالهروب من الزواج قبل عقده وترك المدينة بأكملها، ولهذا فإن أخ آدم يأخذ القرار الخاص بزواجه من أبنة العم حتى لا يتم حدوث مشاكل وحتى يتم إنقاذ سمعتها، وبعد مرور سنوات يرجع آدم إلى الأقصر بحثًا عن أخيه، فيجد أبنة عمه وتقول له أنها قد تطلقت من أخيه منذ فترة كبيرة ولا تعرف عنه أي معلومات، وتبدأ من هنا رحلة بحث آدم عن أخيه طوال المسلسل.