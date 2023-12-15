“متابعة المونديال” القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم في كأس العالم للأندية 2023

نقدم لكم موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في بطولة كاس العالم للأندية 2023 والتي تقام في المملكة العربية السعودية ودائما ما تجذب تلك البطولة أنظار العالم نظرا لاحتوائها على أفضل الأندية في العالم وأبطال البطولات القارية المختلفة وكانت البطولة قد بدأت في المباراة الافتتاحية والتي شهدت انتصار نادي اتحاد جدة أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي وثلاثة أهداف نظيفة ليضرب العميد موعدا أمام المارد الأحمر في مباراة عربية بالبطولة العالمية.

مباراة الأهلي والاتحاد السعودي اليوم

وتعد تلك النسخة من كاس العالم للأندية هي ال20 وتستضيفها المملكة العربية السعودية وسط أجواء تنظيمية كبيرة تقام في الفترة بين 12 و 22 من شهر ديسمبر الجاري وتعد تلك المشاركة هي التاسعة للنادي الأهلي في تاريخه والرابعة على التوالي أما نادي اتحاد جدة فتعد تلك المشاركة هي الثانية له في المونديال.

ومن المقرر إقامة اللقاء المنتظر بين الفريقين العربيين اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات وسوف يقام اللقاء على ملعب الجوهرة وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون كبير سواء من أنصار عميد الأندية السعودية أو من جانب جماهير النادي الأهلي التي دائما ما تكون وراء فريقها في أي مكان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

استطاعت شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية في الحصول على الحقوق الحصرية في نقل جميع مباريات كأس العالم للأندية بنسختها الثانية والعشرون والتي تقام في الأراضي السعودية وقد أعلنت الشبكة عن نقل المباريات من خلال القنوات المشفرة والتي يجب الاشتراك بها من اجل مشاهدة جميع لقاءات البطولة ويمكن ضبط القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي