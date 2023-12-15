اشتري وكلي فراخ كثير.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تستقر الأسعار الخاصة يجميع أنواع الدواجن ومن بينها الدواجن البيضاء وكذلك الدواجن من جميع الأنواع اليوم الخميس الرابع عشر من شهر ديسمبر 2022 م بداخل الأسواق الاستهلاكية كما أعلنت البورصة المحلية إذ أن هناك استقرار بسعر الكيلو من الدواجن البيضاء وتراجع بسعر البيض سجلته البورصة اليوم بعد أن توقعت الشعبة الخاصة بالدواجن في وقت ماضي أن هناك تراجع ستسجله أسعار الدجاج والبيض وفيما يلي يرصد عبر التقرير الآتي التفاوت بالأسعار فيما يخص تكلفة شراء الدواجن وكذلك نذكر أهم التوقعات حول التكلفة المتوقعة غدا الجمعة 15 من ديسمبر 2023 م.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

لا يزال هناك استقرار في مستويات الأسعار التي تسجلها كل نوعيات الدواجن المختلفة والتراجع في الأسعار يعد مستمر حتى الآن حيث سجلت البورصة المحلية اليوم أسعار منخفضه لكافة أنواع الدواجن وتستمر في التراجع حتى اليوم ويتوقع أيضا أن يسجل السعر لكل نوع من أنواع الدواجن انخفاض بسعر الدجاج الأبيض والأمهات.

سعر الدجاج الأبيض

الدواجن البيضاء اليوم تسجل سعر قدره 65 جنيه مصري للكيلو جرام وفق ما تم الإعلان عنه من قبل البورصة المحلية، بينما تسجل في الأسواق سعر ما بين 72 وحتى سعر 75 جنيه مصري في مناطق ومحلات في محافظات مصر.

سعر الدواجن البلدي والأمهات

سجلت اليوم الدواجن الأمهات تكلفة شرائية للكيلو تقدر به 55 جنيه مصري في البورصة الرئيسية، وهو سعر المزارع أيضا في مختلف محافظات مصر، بينما تباع الدواجن البيضاء الأمهات للمستهلك بسعر بالسوق الشعبية قدره من 60 وحتى 62 جنيه مصري للكيلو جرام

سعر الدجاج البلدي سجل بالبورصة الرئيسية 110 جنيه مصري وفي المحلات سجل السعر للمستهلك 115 جنيه مصري للكيلو جرام.

أسعار منتجات الدواجن اليوم للمستهلك