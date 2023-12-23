المنافس الأول في العالم للأيـــفون شوف مواصفات سامسونج جالاكسي s23 ultra
يظهر هاتف سامسونج جالاكسي اس ٢٣ ألترأ بمواصفات اكثر من قوية لمجرد انه هاتف نقال، حيث انه يتمتع بمواصفات مبهرة من تصوير وأداء وسرعة، كما انه يساعد المستخدم علي إنهاء مهتمة العملية من خلال الهاتف الجوال من برامج تصميم أو جداول إدارية وغيره من أعمال الهاتف السريعة التي يدعمها Samsung 23 ultra، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم مميزات الهاتف الحديثة باخر تحديث له من قبل الشركة المالكة شركة سامسونج لعام 2024.
مميزات هاتف سامسونج جالاكسي ٢٣ ألترا
يتميز الهاتف بالعديد من القدرات الجديدة من أداء معالج سريع وعدد رامات مقبول جداً لتجنب حدوث تجميد عن الاستخدام المعروف باسم freeze، حيث أن مالكي هاتف Samsung galaxy 23 ultra لا يضايقهم هذا العطل حيث رصدت شركة سامسونج عند إصدار الهاتف جعله اكثر قوة وسرعة من غيره علي المستوي العام، وفيما يلي نعرض سعر الهاتف الحديث 2024.
سعر هاتف Samsung galaxy 23 ultra
يأتي الهاتف بسعة تخزين مختلفة حيث صدر سعرة الرسمي في مصر بمبلغ وقدرة
مساحة 256 رامات 12 بسعر 48 ألف جنية مصري
مساحة 512 رامات 12 بسعر 52 ألف جنية مصري
إمكانيات هاتف سامسونج جالاكسي 23 ألترا
- معالج 8 nano، ثماني النواة
- يدعم نظام شبكي قوي يصل إلي 4G/5G
- نظام تشغيل Android 13
- مساحة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت
- حجم رامات يصل إلي 12 جيجا بايت
- شاشة بمساحة 6.8 بوصة
- وزن الهاتف 230 جرام
- بطارية بحجم 5000 مللي أمبير
- عازل للماء ويمكنه التصوير تحت الماء
- يتمتع الهاتف بملمس زجاجي متميز بألوان فريدة
- يتميز بكاميرا خلفية تنافس iPhone 14 الجديد