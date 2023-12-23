المنافس الأول في العالم للأيـــفون شوف مواصفات سامسونج جالاكسي s23 ultra

يظهر هاتف سامسونج جالاكسي اس ٢٣ ألترأ بمواصفات اكثر من قوية لمجرد انه هاتف نقال، حيث انه يتمتع بمواصفات مبهرة من تصوير وأداء وسرعة، كما انه يساعد المستخدم علي إنهاء مهتمة العملية من خلال الهاتف الجوال من برامج تصميم أو جداول إدارية وغيره من أعمال الهاتف السريعة التي يدعمها Samsung 23 ultra، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم مميزات الهاتف الحديثة باخر تحديث له من قبل الشركة المالكة شركة سامسونج لعام 2024.

مميزات هاتف سامسونج جالاكسي ٢٣ ألترا

يتميز الهاتف بالعديد من القدرات الجديدة من أداء معالج سريع وعدد رامات مقبول جداً لتجنب حدوث تجميد عن الاستخدام المعروف باسم freeze، حيث أن مالكي هاتف Samsung galaxy 23 ultra لا يضايقهم هذا العطل حيث رصدت شركة سامسونج عند إصدار الهاتف جعله اكثر قوة وسرعة من غيره علي المستوي العام، وفيما يلي نعرض سعر الهاتف الحديث 2024.

سعر هاتف Samsung galaxy 23 ultra

يأتي الهاتف بسعة تخزين مختلفة حيث صدر سعرة الرسمي في مصر بمبلغ وقدرة

مساحة 256 رامات 12 بسعر 48 ألف جنية مصري

مساحة 512 رامات 12 بسعر 52 ألف جنية مصري

إمكانيات هاتف سامسونج جالاكسي 23 ألترا