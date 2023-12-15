“ثبتها الآن” تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية اليوم الجمعة

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة الأهلي المصرى ونادى اتحاد جدة السعودى، فى بطولة كأس العالم للأندية، المقامة فى المملكة العربية السعودية، حيث زات معدلات البحث من قبل عشاق الفريقين من اجل متابعة المباراة النارية، بين الأهلي ضد الاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية، و تمكن الاتحاد، الممثل السعودي في البطولة، من تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023، تستمر البطولة من 12 ديسمبر 2023 حتى 22 ديسمبر 2023، حقق الاتحاد فوزًا مستحقًا على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم:

تردد القنوات الناقلة مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية، حيث أعلنت قناة SSC السعودية، أنها حصلت على حقوق البث الحصرية للبطولة عبر شاشتها ومن المهم أن نذكر أن قناة SSC هي قناة مشفرة وتتطلب اشتراكًا لمتابعة أحداث البطولة، حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي قناة عربية أخرى، بما في ذلك قناة أون تايم سبورت، أنها ستقوم ببث البطولة عبر شاشتها أو بعض المباريات.

تردد قناة : 12418.

المعدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد ssc على العرب سات :

تردد القناة 12417.

الاستقطاب : عمودي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد اليوم الجمعة:

يلتقى الأهلي واتحاد جدة اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023 على أرضية ملعب الجوهرة بالمملكة العربية السعودية، وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قناة إس إس سي السعودية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، وذلك بصوت المعلق المصري مدحت شلبي.