موعد نزول الضمان الاجتماعي في اليمن لشهر ديسمبر 2023

من أهم المواضيع بحثًا في الفترة الحالية، هو موعد نزول الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي الذي يشمل شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات اليمن، حيث إن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لدى الكثير من المتقدمين في اليمن، حتى أنه جاء منذ تفشي فيروس كورونا الذي أثر على العديد من دول العالم، وتوقف عجلة العمل في مختلف البلاد.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية اليمينية، أن نزول الضمان الاجتماعي يكون يوم 20 من كل شهر ميلادي، ليتم إيداعه في جميع حسابات المستفيدين البنكية، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على إيداع الدعم في كافة الحسابات بالمواعيد الرسمية دون تأخير، من أجل أن يتمكن جميع المستفيدين من الحصول عليه دون تأخير أو عدم مقابلتهم لأي مشاكل أو عقبات، هذا مع العلم أن الدعم يأتي بدون زيادة جديدة.

شروط صرف الضمان الاجتماعي في اليمن 2023

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي باليمن، وفقًا لما يلي:-