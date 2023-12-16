فرصة من ذهب.. اشتري سيارة رينو داستر كسر زيرو موديل 2019 بسعر منافس

نرى تزايد الأسعار الخاصة بالسيارات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن سيارة حديثة يمكنهم شراؤها كسر زيرو بأقل التكاليف، إلى جانب ذلك وجود المواصفات التي يفضلها الكثيرة داخل السيارة، لذلك نرشح لكم من خلال هذا المقال السيارة رينو داستر، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم تفاصيلها.

سعر سيارة رينو داستر كسر زيرو موديل 2019

الجدير بالذكر أن سيارة رينو داستر تنضم إلى العلامة التجارية SUV، وفي الآونة الأخيرة تم اكتشاف أحد المواقع التي عرضت موديل 2019 من هذه السيارة بأقل التكاليف، والتي لم تتعدى مبلغ 730 ألف جنيه.

مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2019

إليكم في السطور التالية أبرز المواصفات التي تتمتع بها هذه السيارة:

محرك وأداء رينو داستر

يعمل بسعة 1600 سي سي.

كما أن قوته 115 حصان.

بينما عزم الدوران جاء حوالي 156 نيوتن متر.

أما سرعتها وصلت إلى 100 كم/س.

تستهلك ما يقرب من 6.6 لتر بعد قطع مسافة 100 كم.

مساحات وأبعاد رينو داستر:

بلغ طول السيارة حوالي 4341 مم.

بينما العرض بلغ حوالي 1804 مم.

أما الإرتفاع فإنه وصل إلى 1693 مم.

تحمل كمية وقود حوالي 445 لتر.

وسائل السلامة والأمان لرينو داستر: