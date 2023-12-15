المالية العراقية تُعلن موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2023

كثرت الأسئلة حول موعد صرف الزيادة في رواتب المتقاعدين في الحكومة العراقية، خاصة أن هذه الفئات من المواطنين أدت كل عطاؤها وبذلت قصاري جهودها وكان هدفها الأول والأخير هو القيام والنهضة من أجل البلد، لذا فإن الحكومة تعمل علي تقديم الدعم الكافي لهم، قد حان الوقت لترد لهم الجميل وتوفير معيشة وحياة كرامة، سوف نخبركم بكافة التفاصيل اللازمة المتعلقة بهذا الموضوع في السطور التالية تابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أعلنت الحكومة العراقية عن زيادة في رواتب المتقاعدين بزيادة تصل إلي%20، ويتم صرف هذه الزيادة مع الرواتب يوم 24 من شهر ديسمبر، هذا وأن الزيادة جاءت تزامنًا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد إلا أنها شديدة الحرص علي تقديم الدعم الكافي وذلك من أجل حياة كريمة لكل مواطن وأن الحكومة العراقية تبذل قصاري جهودها من أجل هذه الفئات التي قدمت للمجتمع من قبل عطاءات كثيرة من أجل القيام والنهضة بالمجتمع أجمع.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يرجي الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية.

ثم اضغط علي خانة أقسام التقاعد سوف يظهر أمامك علي الفور جميع الأقسام يجب اختيار القسم الخاص بك.

ادخل الاسم والقسم الذي كنت قد تعمل فيه.

ثم قم بالنقر علي خانة الاستعلام.

علي الفور سوف يظهر أمامك كل البيانات الخاصة بموعد صرف رواتب المتقاعدين

أخيرا تستطيع صرف راتبك من أقرب أله صرف لك.

شروط الحصول علي معاش المتقاعدين