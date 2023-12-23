باطلالة فريدة في السعودية سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي M54

أعلنت شركة سامسونج ظهور هاتف جديد أطلقت عليك مسمي Samsung M54، هذا الهاتف لديه العديد من المميزات حيث انه يمكنه دعم العديد من الشبكات حتي شبكة الجيل الرابع، كما انه يعد واحد من اقوي المنافسين علي ساحة التصوير الحديث، حيث تقارن الكاميرا الخلفية الخاصة به بكاميرات الكانون الشهيرة، وفي الآونة الأخيرة ظهر هذا الهاتف في المملكة العربية السعودية بنظام دفع وتقسيط متقدم وسهل، مما اتاح لكل مستخدمي الهواتف المحمولة القدرة علي شراء الهاتف في اي وقت وبأقل التكاليف.

سعر هاتف Samsung galaxy M54

ظهر الهاتف بسعر اقتصادي جداً في أسواق الهواتف الإلكترونية، حيث تم عرضة بمبلغ وقدرة 1608 ريال سعودي وبعد الميزة الخاصة بالتقسيط والخصم اصبح سعر الهاتف يساوي 1303 ريال سعودي، والجدير بالذكر أن هناك شركات استطاعت أن تتولي مسؤولية تقسيط الهواتف المحمولة بنسبة بسيطة ومن هذه الشركات شركة تمارا السعودية، حيث سهلت للمستلم دفع مبلغ قدرة 400 ريال سعودي كل شهر من تاريخ استلام الهاتف بالتقسيط لمدة عامين من مده الاستلام، مما يسهل عملية الشراء والبيع لدي المواطن السعودي.

مميزات هاتف Samsung Galaxy M54

معالج exynos 1380 ثماني النواة

سعة بطارية كبيرة وصلت إلي 6000 مللي أمبير

شاشة بدقة FHD+ بخاصية لكروما بوست

حجم الشاشة 6.7 بوصة

تأتي الشاشة بتردد 120 HRtz

تدعم الشبكة حتي الجيل الخامس 5G

نظام تشغيل اندرويد 13 الحديث

يأتي الجهاز بعدد 8 جيجا رام

يدعم الهاتف مساحة تخزين 256 جيجا بايت

بعد أن أطلقت شركة سامسونج هذا الصاروخ اصبح الآن متوافر داخل أسواق المملكة العربية السعودية، وذلك بسعر مثالي و طرق دفع مختلفة.