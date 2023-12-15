متى موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2023.. اعرف التفاصيل

أصدرت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات نصف السنة الدراسية في جميع المراحل الدراسية، فضلاً عن أن ذلك جاء تزامنًا مع نهاية الفصل الدراسي الأول، والإستعداد لبدء الإمتحانات التي من المتوقع انعقادها في الأيام القليلة المقبلة، ومن أجل أن يتمكن جميع الطلبة والطالبات من التعرف عليها في مختلف محافظات العراق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، ولكي يتعرف عليه الجميع.

موعد امتحانات نصف السنة 2023 العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن إختبارت الفصل الدراسي الأول يكون يوم 27 من شهر يناير 2024، وتستمر إلى يوم 9 من شهر فبراير 2024، بما تشمل جميع المراحل الدراسية في العراق، مؤكدة بأن الإختبارات سيتم عقدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا ومن أجل أن يستعد إليها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع الصفوف الدراسية، بما تسمح لهم في تأدية الإمتحانات بكل حيادية ووسط أجواء ملائمة للجميع.

امتحانات العام في العراق

وأشارت الوزارة، إلى أن امتحانات الفصل الثاني تكون يوم 10 فبراير 2024، وتستمر إلى يوم الخميس 6 من شهر يونيو 2024، حتى أن ذلك جاء وفقًا للتقويم الدراسي المُعلن مسبقًا من قبل الوزارة، هذا وأن الوزارة حريصة على إعلام جميع الطلاب والطالبات بالمواعيد الرسمية التي ستُقام فيها الإمتحانات، من أجل أن يستعدوا إلى تأدية الإمتحانات، والعمل على وجود مُناخ ملائم ومناسب للجميع.