جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024 العراق جميع المراحل

كشفت وزارة التعليم العراقية عن جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024 العراق، الذي بدأت عمليات البحث تتزايد عنه خلال الساعات الأخيرة، حتى يتمكن الطلاب من الإستعداد وإنهاء المقررات التعليمية وكانت وزارة التعليم العراقي أكدت حرصها على مساعدة الطلاب وذلك من خلال القنوات التعليمية والمواقع الالكترونية التي أعلنت عنها في بداية العام الجاري، وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها رفع حالة الاستعداد لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نصف العام الدراسي 2024 .

جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2024 العراق

وأكد وزير التعليم العراقي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية العراقية أن الوزارة انتهت من تجهيز اللجان داخل المدارس لاستقبال الطلاب في جميع المراحل التعليمية لأداء امتحانات نصف العام الدراسي 2024 العراق، وأكدت الوزارة إلى أنه من المثرر أن تبدأ الامتحانات في 27 يناير 2024 وتستمر حتى 9 فبراير 2024 وأشار وزير التعليم العراقي أن الطالب يجب عليه الاستعداد جيداً للامتحانات وأن الوزارة قامت بتوفير الكثير من الوسائل التي سوف تمكن الطالب من مراجعة الدروس والمناهج المقررة عليه في شتى المراحل والصفوف الدراسية، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت او من خلال الموزاقع الالكترونية التابيعة للوزارة والتي سوف يجد عليها الطالب شرح وافي وكافي لكافة المواد الدراسية المقررة.

جدول الاجازات 2023-2024 في العراق

وكانت وزارة التعليم العراقي أعلنت عن جدول الاجازات 2023-2024 في العراق، حتى يتمكن الطلاب من تنظيم أوقاتهم وقضاء الإجازة في جو عائلي والاستفادة بالاجازات وأعلنت الوزارة إلى أن العام الدراسي بدأ في 30 سبتمبر 2023، وسوف ينتهي في 8 يونيو 2024 في جميع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية، أما عن العطلات والإجازات الرسمية فموعدها كالتالي: