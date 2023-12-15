فقط ب 500 جنيه وعائد مميز.. اشتري شهادة استثمار من البنك الأهلي “هتبقى من أغنى الأغنياء”

يمكن لجميع المواطنين في مصر شراء شهادة ادخار امان المصريين من خلال البنك الاهلي حيث ان شهادة الادخار من البنك الاهلي تتميز بحد ادنى للاستثمار 500 جنيه ويمكنكم من خلال هذا المقال التعرف على المزيد عن شهادة ادخار امان المصريين في البنك الأهلي وعلى جميع الشروط المطلوبة للحصول عليها تابعوا معي.

شهادات استثمار من البنك الأهلي 2023

هناك عدة مزايا جعلت شهادة ادخار امان المصريين من البنك الاهلي هي الافضل بين شهادات الاخرى ويمكنكم التعرف على المزايا التي يقدمها البنك الاهلي من خلال النقاط التالية:

يمكنكم شراء شهادات البنك الاهلي بحد ادنى 500 جنيه.

يمكنكم شراء شهادات البنك الاهلي بحد اقصى 2500 جنيه.

يمكن تسجيل الاستثمار في شهادة البنك الأهلي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعائد 13%.

لا توجد إمكانية الاقتراض شهادة البنك الاهلي او اصدار بطاقة الائتمان بجميع انواعها.

يمكنكم استرداد قيمة شهادة الاستثمار في البنك الاهلي بالاضافة الى جميع العوائد المتبقية بعد ان يتم خصم جميع الأقساط في أي وقت ابتداء من شرائها.

مميزات شهادة ادخار أمان المصريين من البنك الأهلى المصرى

هناك عدة مزايا شهادة ادخار أمان المصريين من قبل البنك الأهلي على وثيقة التأمين على الحياة ولكن بعدة شروط موضحة في النقاط التالية: