موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم 15-12-2023 والقنوات المجانية الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم، ينتظر جماهير النادي الأهلي المباراة القوية التي تجمع بين النادي الأهلي واتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي سوف تقام على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ويتوقع الكثير من محبي الساحرة المستديرة أن تشهد المباراة أجواء مثيرة نظراً للمناوشات الجماهيرية التي يقوم بها عشاق ومتابعي الفريقين، حيث يسعى كلاً منهما أن يحثث الفوز ليصل إلى أبعد نقطة في البطولة، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة، استطاع المارد الأحمر أن يحصل على الميدالية البرونزية خلال 3 يطولات إلا أنه سعى أن يحقق مركز أفضل في هذه البطولة، وأن يتنافس على المركز الأول.

مباراة الأهلي واتحاد جدة

أما عن اتحاد جدة الذي يواجه المارد الأحمر أملاً منه في استغلال عامل الأرض والجمهور لكي يحقق نتيجة إيجابية، خاصة بعد أن استعان بلاعبين عالميين مثل بنزيما وكانتي نجوم الدوري الفرنسي، ويسعى الإتحاد أن يستكمل الفوز الذي حققه خلال مباراته أمام أوكلاند والتي أقيمت يوم 12 ديسمبر 2023 وانتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة اليوم

تنطلق صافرة الحكم لمباراة الأهلي واتحاد جدة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس و المغرب و الجزائر،و الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربيةو فلسطين و ليبيا والسودان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة والتي من المقرر أن يتم نقلها على قنوات ssc السعودية،ومنصة شاهد vip،أما عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة فهي: