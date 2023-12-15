آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2023 بشأن حل أزمة السكر.. تعرف على التفاصيل

أثارت التصريحات التي قد صدرت من قبل الدكتور علي مصيلحي بشأن حل أزمة السكر داخل مصر تساؤلات المواطنين، وكان ذلك في مؤتمر فوود أفريقيا حينما قال بأن مصر لا يوجد بداخلها أزمة سكر، وأن الشيء الذي حدث خطأ بسبب مشكلة توزيع، وأي شركة تحتاج إلى السكر يصل لها في أسبوع، وتساءل عن من يرغب في السكر، وهذا ما دفع الجميع للبحث وآثار الجدل لدى الكثيرين، وهذا جعل الأمر متصدر مواقع التواصل.

آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2023

أثارت التصريحات التي أصدرها وزير التموين جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل حينما قال بأن مصر لا يوجد بداخلها أزمة في السكر ولكن حدث خطأ في التوزيع، وبالتالي هذا ما أدى إلى ظهور أزمة، ولقد علق أحد الإعلاميين بأن التموين أكد بعدم تواجد أزمة في السكر، ووزارة التموين أصدرت قرار بأن يتم صرف 2 كيلو من السكر الحر لبطاقات التموين التي بها أربعة أفراد أو أكثر، وذلك يكون إلى جانب الدعم الذي تم تحديده على البطاقات التموينية تنفيذًا للقرار الوزاري، إذ أن هناك قرار وزاري صدر يحمل رقم 31 يشمل زيادة المعروض من السكر مع توفيرها ببطاقة التموين، وكان ذلك ضمن الإطار الذي يخص عمل الدولة في حل هذه الأزمة، وزيادة المعروض مع توفير احتياجات المواطنين.

سعر السكر في بطاقة التموين

أكد وزير التموين بأن كميات السكر الحر التي قد تم توفيرها حوالي من 30 ألف طن إلى 65000 أما عن سعر السكر التمويني المدعم 12.60 جنيه، كما أنه قد تم الإشارة بصرف كيلو حر للبطاقة التموينية التي بها ثلاث أفراد أو أقل، والسعر يصل 27 جنيه نقديًا والوزارة تستمر في توفير كميات سكر كبيرة، وتضخ للموزعين بالأماكن المخصصة لتقديم التموين، وكذلك حلقات التوزيع المساعدة في تغطية جميع الأغراض والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية، والشوادر، وكذلك المعارض، وبالنسبة لمعدلات الضخ اليومية تكون ما بين 8000 طن حتى 10,000 يوميًا لتلبية كافة الاحتياجات المواطنين.

وقت صرف السلع التموينية للمواطنين

صرحت وزارة التموين بأن السلع التموينية تتوفر بالنسبة للمواطنين من ابتداء الشهر الميلادي وتستمر طوال الشهر، أي أن المواطنين بإمكانهم أن يتوجهوا لصرف التموين في أي وقت، ولكن أحيانًا تواجه بعض الأماكن مشكلة في نقص التموين، وبالتالي يجب التواصل مع الوزارة لإيجاد حل لذلك.