موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق للمدارس.. هل هناك تأجيل وزارة التربية العراقية تُجيب

أصدرت وزارة التربية العراقية أعلنت رسميًا يخص تحديد جدول امتحانات نصف السنة في العراق 2024 إذ أن الجميع كانوا يتساءلون عن موعد هذه الاختبارات لكافة المراحل التعليمية، فهو في كل ترم يكون هناك اختبارات تجري حتى يتم مراقبة مستويات الطلاب، وقياس مدى الفهم والإدراك لديهم لكافة المواد الدراسية، ولذا قد بدأ العد التنازلي الخاص بابتداء الاختبارات بكافة الصفوف بالعراق، ومن بعد ذلك الطلاب يحصلون على إجازة إلى أن يأتي موعد الترم الثاني.

موعد امتحانات نصف السنة 2024

جدول اختبارات نصف السنة في العراق هو إحدى الأشياء المنتظرة لدى الجميع، إن كانوا معلمين أو طلاب حتى تبدأ المراجعات والاستعدادات للاختبارات بشكل كامل، وكانت الوزارة أعلنت بأن الموعد المحدد للاختبارات سيكون مع ابتداء 27 من يناير، وإليكم جدول الاختبارات وهو كالآتي:

أولًا الاختبارات الخاصة بالترم الأول تبدا 27 من يناير 2024 وتستمر إلى التاسع من فبراير 2024 لكافة الصفوف، كما أن الوزارة أعلنت بأن وقت الاختبارات يبدأ التاسعة صباحًا.

تبدأ وزارة التعليم بالفترة المقبلة في إعداد جميع الأسئلة الخاصة بالاختبارات طبقًا للمناهج المدروسة، ويتولى فريق المعلمين باستلام أسمائهم للإشراف على اللجان، وحينما تنتهي الاختبارات تبدأ عمليات التصحيح لضمان أن تظهر النتائج بشكل سريع.

يجب أيضًا أن نشير بأن الترم الثاني يبدأ العاشر من فبراير 2024، ويستمر إلى السادس من يونيو 2024 طبقًا لما تم تحديده بالتقويم الدراسي المعلن بشكل مسبق.

بالنسبة لاختبارات الترم الثاني فمن المفترض أن يتم إجراؤها الخميس 25 مايو 2024 وانتهائها الخامس عشر من يونيو 2024.

استعدادات وزارة التربية العراقية للاختبارات

وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن أمور تخص سير الاختبارات بالعراق، وإليكم الاستعدادات الوزارية وهي كالآتي: