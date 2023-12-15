“هانت كلها كام يوم”موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة الذي يعد مصدر دخل الكثير من الأسر المصرية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية……

موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” التي أعلنت عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2023 في الإثنبن الموافق 25 ديسمبر 2023، وذلك لجميع المستفيدين وحاملي كارت تكافل وكرامة .

ويعد برنامج تكافل وكرامة من أهم وأشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية بإشراف من وزارة التضامن الإجتماعي، وهو عبارة عن مبلغ مادي بقيمة 450 جنيه يتم صرفه شهرياً لعدد من الأسر المصرية التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة التضامن الإجتماعي وهي:

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يكون المتقدم موظف في القطاع العام أو الخاص.

كما يجب أن يكون المتقدم أكبر من 18 عام ولا يقل عن 60 عام.

أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

وتيسيراً على المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج تكافل وكرامة أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي تدشين رابط الكتروني خاص للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة وإليكم خطوات الاستعلام: