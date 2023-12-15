تعرف على شروط تجديد الإقامة في أبشر 1445 …. والرسوم المطلوبة

شروط تجديد الإقامة في أبشر 1445، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إتاحة تجديد الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية لعام 1445، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط منصة أبشر التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية تيسيراً على عدد كبير من الوافدين بالمملكة السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على شروط تجديد الإقامة في أبشر ورابط التجديد والرسوم المطلوبة….

شروط تجديد الإقامة في أبشر

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في تجديد الإقامة في أبشر 1445 والتي جاءت كالتالي:

أن يقوم المتقدم بسداد رسوم الإقامة المطلوبة.

ألا يكون للمتقدم مخالفات مرورية .

كما يجب أن يكون جواز سفر المتقدم ساري.

ألا يجوز المتقدم تم تسجيله متغيب عن العمل في حالة العمالة المنزلية.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات والأوراق الثبوتية لعمر الأسرة والأطقال الأكبر من ست سنوات.

كما يجب ألا تكون المدة المنقضية من الإقامة أكثر من 6 أشهر وقت التجديد.

كم هي رسوم تجديد الإقامة

وأعلنت وزارة الداخلية عن رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية والتي يجي على المتقدم أن يقوم بسداد رسوم التجديد وهي 600 ريال للعمالة المنزلية، و500 ريال لفرد الأسرة بعد أن يبلغ سن الرشد ويجب على المقيم أن يقوم بسداد رسوم تجديد الإقامة من خلال البنوك السعودية، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والمتاحة في كافة أنحاء المملكة وتناشد الوزارة المقيمين في المملكة سرعة الإنتهاء من تجديد الإقامة قبل إنتهاء موعدها بـ 6 أشهر على الأقل حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى المساءلة القانونية.