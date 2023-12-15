لو متجوزتش اتجوز قبل ميغلى.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 والسعر العالمي

أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 15 ديسمبر 2023، استقرت بعد ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى ارتفاع سعر الجنيه الذهب، وذلك بالتزامن مع الزيادة العالمية في سعر الذهب بالدولار على البورصات العالمية، وسيطرت موضوعات الذهب على محرك البحث “جوجل” في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث استفسر العديد من الراغبين في الزواج والمستثمرين عن سعر الذهب اليوم وتوقعات اتجاهه في الأيام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

يقدم هذا التقرير أحدث أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية وسعر الذهب عالميًا بالدولار بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.

– أسعار الذهب اليوم عيار 24: سعر الجرام عيار 24 استقر صباح اليوم عند 3291 جنيهًا، مع سعر الشراء عند 3268 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار هو الأعلى تكلفة في مصر.

– سعر الذهب الآن عيار 21: جرام الذهب عيار 21 يُباع بسعر 2880 جنيهًا، مع سعر الشراء عند 2860 جنيهًا، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة المصرية.

– سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل سعر الجرام عيار 18 في محلات الصاغة 2468 جنيهًا للبيع و2451 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر تداولًا في محافظة القاهرة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 ديسمبر بالمصنعية

تختلف تكلفة المشغولات الذهبية في مصر اليوم بحسب المحلات الصاغية والتجار، حيث تتراوح القيمة المصنعية بين 5 و10% من سعر الجرام، وهي القيمة التي يضيفها صاحب الصاغة إلى السعر الأساسي للذهب.

وعلى الصعيدين العالمي والمحلي، يشير تقرير حديث إلى استقرار سعر الذهب عند 2035 دولارًا للأوقية، مع توقعات بارتفاعه في المستقبل بسبب الطلب المتزايد وزيادة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.