محدش قادر يلحقه.. تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 وتوقعات السعر في السوق السوداء

تم استقرار سعر الدولار اليوم، الجمعة 15-12-2023، أمام الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر، وثبت السعر في بنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

في البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، كان سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي “CIB”، فقد بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبى الإسلامى، كان سعر الدولار 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

زاد سعر الدولار في السوق السوداء بمقدار 1.5 جنيه خلال الأسبوع الحالي، ليصل إلى 50.5 جنيه في نهاية تعاملات الأمس، مقارنة بنهاية يوم الخميس الذي قبله.

ويستمر هذا الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد هبوط حاد سجل في الفترة السابقة، وتشير تقارير إلى نقص المعروض من الدولار في البنوك والصرافات، مما يزيد من الطلب عليه ويسهم في فجوة تصل إلى 19.5 جنيه بين الأسعار الرسمية وتلك في السوق السوداء.